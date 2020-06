Unbekannte haben laut Polizei zwischen Donnerstag, 20.30 Uhr, und Freitag, 11.30 Uhr, einen in der Marienstraße abgestellten Lastwagen erheblich beschädigt. Die Unbekannten haben den Motorraum des Lkw mit Bauschaum ausgespritzt und vier Leitungen des Luftdruckmessers der Bremsanlage durchtrennt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei, die wegen Sachbeschädigung und versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt, auf 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de bei der Polizei Pirmasens zu melden.