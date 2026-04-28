Amy Mongeau ist mit 14 Jahren schon mehrfache deutsche Meisterin im Steinstoßen. Dabei wollte das große Talent des TV Thaleischweiler damit vor zwei Jahren aufhören.

Die Väter des Erfolgs von Amy Mongeau sind die Leichtathletik- und Kraftsport-Trainer des Turnvereins Thaleischweiler, Gerhard Müller und Peter Fremgen, aber auch Mama Jamie. Die Polizeibeamtin hat als ehemalige Leichtathletin ihren Kindern mit auf den Weg gegeben: „Ihr sitzt nicht nur daheim rum und daddelt am Computer. Ihr macht Sport, welchen Sport ist mir egal.“ Das war vor einigen Jahren. Amy Mongeau hatte schon einige Sportarten getestet. „Ich bin geritten und habe bei den Herschberger Narren Gardetanz gemacht, ebenso auch Ballett“, erinnert sich die Neuntklässlerin der Zweibrücker Mannlich-Realschule.

Die Contwigerin kam auch zum Kinderturnen und wurde Mitglied beim TV Thaleischweiler. So richtig aktiv Leichtathletik betreibt Amy Mongeau seit gut zwei Jahren. Die ersten Wettkämpfe in der Kinder-Leichtathletik bereiteten ihr Spaß. „Sie ist ein Bewegungstalent, sie kann aber auch sehr gut springen, sowohl hoch als auch weit“, attestiert ihr Trainer Peter Fremgen. Ihre Lieblingsdisziplin ist der Weitsprung. Die größten Erfolge erzielte sie aber nicht in den klassischen Leichtathletik-Disziplinen, sondern im Steinstoßen.

Gleich mehrere Doppelerfolge

Im September 2025 wurde Amy Mongeau in Dissen gleich zweimal deutsche Freiluft-Meisterin: in der U16-Klasse bis 60 Kilo Körpergewicht – hier wiegt der Stein drei Kilo – und in der U18-Klasse bis 65 Kilo Körpergewicht (Fünf-Kilo-Stein) als jüngste Teilnehmerin. Den gleichen Doppelerfolg erzielte sie schon zweimal bei der Hallen-DM.

Im März schaffte sie bei der Hallen-Meisterschaft des Deutschen Rasenkraftsport-Verbands in Erfurt 11,55 Meter mit dem Drei-Kilo-Stein und hatte damit satte 1,77 Meter Vorsprung auf die Zweitplatzierte, Lilli Lange vom TSV Remsfeld. Bei der U18 packte sie mit dem Fünf-Kilo-Stein eine Weite von 8,91 Metern.

Knoten löst sich

Die Südwestpfälzerin gehört inzwischen auch dem Bundeskader in dieser Disziplin an. „Ich habe beim Kaderlehrgang vieles an Technik gelernt, und auch der Austausch kam nicht zu kurz“, berichtet sie.

Inzwischen ist ihr der Stein sehr vertraut, doch das war nicht immer so. „Vor zwei Jahren hätte ich fast aufgehört“, erinnert sie sich. Das unförmige Sportgerät flog und flog einfach nicht weiter, und das trotz intensiven Trainings. Irgendwann hat sich der Knoten dann doch gelöst.

Siebenkampf als nächstes Ziel

Ans Aufhören denkt Amy Mongeau inzwischen nicht mehr. Im Gegenteil: Die junge Dame verfolgt ambitionierte Ziele – „Olympia“. Dafür betreibt sie viel Trainingsaufwand. Die Eigenmotivation ist hoch. „Man sieht ihr den Spaß im Training an, und im Wettkampf kann sie Topleistungen abrufen“, lobt Trainer Peter Fremgen.

Der Siebenkampf ist das nächste sportliche Ziel der Contwigerin. Mit ihren 1,70 Metern und 56 Kilo bringt sie optimale Voraussetzungen mit. Einzig am Speerwurf muss sie noch nachschärfen. „Ich gehe es an“, merkt sie augenzwinkernd an. Vielseitigkeit, wie sie in der „Königsdisziplin“ der Leichtathletik gefragt ist, bringt sie ohnehin mit. „Und an der Technik der einzelnen Sportarten arbeiten wir“, sagt Fremgen.

Neben dem Sport hat Amy Mongeau auch schon konkrete Berufsziele: „Entweder werde ich Lehrerin oder Architektin“, sagt sie.