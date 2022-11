„Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“ – wer kennt dieses Lied nicht, das aus Gottesdiensten nicht mehr wegzudenken ist und zu den wohl am meisten interpretierten geistlichen Musikwerken gehört. Auch am Mittwochabend war das Stück aus dem 17. Jahrhundert wieder zu hören, allerdings in deutlich modernerem Gewand, hatte doch Kirchenmusikdirektor Maurice Antoine Croissant mit einem frischen, modernen und swingenden Arrangement den Klassiker für sein Jazz-Ensemble Amuse Gueule aufbereitet.

Das Konzert fand im Rahmen der Fabrikmusik-Reihe im Forum Neufferanum in Pirmasens statt. Rund 50 Besucher kamen in den Genuss insgesamt 14 geistlicher Werke, derer sich Croissant angenommen hatte und die nun ein höchst unterhaltsames Programm mit dem Titel „Jazz wird's wieder geistlich“ bilden. Croissant am Piano, Sängerin Alena Möller, Sandra Scheurer-Weick am Saxofon, Patrik Steinbacher an der Gitarre, Bassist Achim Bißbort und Jörg Mattern am Schlagzeug begeisterten die Zuhörer mit einer breiten Palette aus Rhythmen und Stimmungen, die Croissant den Stücken aus unterschiedlichsten Epochen verpasst hatte. Da fanden sich Calypso, Samba und Bossa Nova ebenso wie Swing, Blues sowie rockige und funkige Töne.