Wegen Drogenhandels in nicht geringer Menge und Drogenbesitzes sind am Donnerstag am Pirmasenser Amtsgericht zwei 28- und 29-jährige Männer aus dem Rhein-Main-Gebiet zu je zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden.

Am 9. September 2021 brachten die beiden Angeklagten im Auto des jüngeren vier Kilogramm Haschisch aus dem Frankfurter Raum nach Pirmasens. Am Robert-Schelp-Platz trafen sie sich mit einem 32-Jährigen, mit dem sie zur Wohnung der Familie des mutmaßlichen Drogenlieferanten fuhren. Dort brachte der 32-Jährige – quasi als „bekanntes Gesicht“ – die grüne Tüte mit dem Haschisch in den Keller – den „Kifferkeller“, wie er im Strafverfahren gegen den 32-Jährigen genannt wurde. Er war im August zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden.

Die Polizei hatte Telefonate abgehört, die beiden Angeklagten observiert und schließlich besagten Keller durchsucht. Dabei hatten sie die grüne Tüte mit vier Kilo Haschisch sichergestellt. Und später die drei Männer festgenommen. Bei einer Durchsuchung der Wohnung der beiden Angeklagten im Frankfurter Raum am 29. September 2021 hatte die Polizei bei dem älteren außerdem 4,8 Gramm und bei dem jüngeren 7,16 Gramm Haschisch gefunden.

Verhaftung habe „Eindruck hinterlassen“

Die beiden 28- und 29-Jährigen räumten den Drogen-Transport und den Besitz vor Gericht über ihre Verteidiger ein. Beide gaben an, dass sie damals seit Jahren selbst Drogen konsumiert hätten. Die Verhaftung habe „Eindruck auf seinen Mandanten gemacht und ihm den Impuls gegeben, sein Leben zu ändern“, sagte der Verteidiger des Älteren. Derzeit konsumiere er noch „ein bisschen“, um stressbedingte Panikattacken zu verhindern. Er habe aber inzwischen den Freundeskreis gewechselt und sei sich seiner Verantwortung für Kinder und Familie bewusst geworden.

Der Verteidiger des Jüngeren gab an, dass sich sein Mandant bewusst sei, dass er fachkundige Hilfe gegen seine Drogensucht brauche. Durch extremen Stress auf der Arbeit habe der einen Burnout entwickelt und die Arbeitsstelle verloren. Zu den vier Kilo Haschisch sei sein Mandant über Kontakte in die Rapper-Musik-Szene gekommen. Die habe „eine Faszination auf ihn ausgeübt“, so der Verteidiger. Der 29-Jährige habe sich „in einer Parallelwelt bewegt“. Beide Verteidiger plädierten auf Bewährungsstrafen für ihre nicht vorbestraften Mandanten.

Drogen waren „unfassbar gutes Zeug“

Die Oberstaatsanwältin erkannte an, dass die beiden Angeklagten feste Arbeitsplätze hatten und in geordneten Strukturen leben. Aber sie betonte auch, dass es sich um „unfassbar gutes Zeug“ gehandelt habe – mit rund 30 Prozent Wirkstoffgehalt. Das sei das über 140-fache der nicht geringen Menge.

Das Schöffengericht folgte im Strafmaß dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung ist bei dieser Strafhöhe – über zwei Jahre – laut Gesetz nicht möglich. Außerdem ordnete das Gericht die Einziehung der sichergestellten Drogen und der für die Tat benutzten Handys und des Autos an. Das Urteil ist rechtskräftig.