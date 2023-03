Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Flaschenwurf über den Zaun beschäftigte am Dienstag das Amtsgericht Pirmasens. Es verurteilte einen 42-jährigen Mann wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung zu einer Gefängnisstrafe von acht Monaten ohne Bewährung.

Am 12. Juni saß ein Ehepaar (51 und 48 Jahre alt) mit zwei Bekannten in seinem Garten in der Nähe der Streckbrücke. Gegen Mitternacht habe es hinter dem Zaun „Gegröle“