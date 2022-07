Bereits am späten Vormittag war am Freitag die bei einem Verkehrsunfall beschädigte Signalanlage in der Bahnhofstraße, Ecke Gasstraße wieder aufgebaut und in Betrieb genommen worden.

Am 27. Juni versuchte der Fahrer eines Lastwagen mit fest montiertem Kran in die Bahnhofstraße einzubiegen. Dabei touchierte der nicht ganz eingefahrene Kran die Ampelanlage. Der abgeknickte Ampelmast musste durch Feuerwehr und Tiefbauamt abmontiert werden.

Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei damals auf etwa 10.500 Euro. Laut städtischem Presseamt geht das Fachamt derzeit allerdings von Instandsetzungskosten in Höhe von rund 15.000 Euro aus.