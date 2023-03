Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Radfahrer haben in Pirmasens ein Problem an der Ampel. Die Induktionsschleifen erkennen das oft Fahrrad nicht und bleiben rot. In der Stadtverwaltung ist das Problem teilweise bekannt. Eine Lösung sollen Kameras sein.

Wer am späten Abend an die Ampel in der Darmstädter Straße mit dem Fahrrad kommt, kann sich über die extrem lange Rotphase wundern. Es will und will nicht grün werden. Wenn kein Auto