Das Aus der Ampelkoalition hat die Lemberger SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner nicht mehr überrascht. Für den Windsberger FDP-Landtagsabgeordneten Steven Wink war es jedoch ein Schock, dass sein bisheriger Parteifreund Volker Wissing aus der Partei austritt.

In der SPD-Fraktion hätten eigentlich alle gehofft, dass es noch weitergeht, erzählt Angelika Glöckner am Donnerstagmorgen. Sie selbst habe jedoch jeden Tag mehr das Gefühl beschlichen, dass die Kollegen in der FDP-Fraktion schon mit der Koalition abgeschlossen haben. „Es war in keiner Frage mehr ein Kompromiss möglich“, moniert die Abgeordnete und nennt als Beispiel das Lieferkettengesetz, bei dem FDP knallhart nur noch ihre Vorstellungen durchsetzen wollte.

Von der Entlassung Lindners sei sie letztlich nicht überrascht gewesen, auch wenn vorher in der Fraktion sich nichts angedeutet habe. Am Dienstag noch sei beraten worden, wie mit dem Wirtschaftspapier von Lindner umgegangen werden könnte und wo Kompromisse möglich sein könnten, schildert Glöckner. Der Bundeskanzler habe Lindner die Hand hingestreckt, allerdings auch klar gemacht, dass es keine Steuergeschenke an Bestverdiener geben könne, wenn gleichzeitig beim kleinen Mann gespart werden soll, so Glöckners Einschätzung. Glöckner wollte am Donnerstag keine Prognose abgeben, wie es im Bundestag jetzt weitergehen könnte. Sie hofft, dass Themen wie das Generationenkapital für die Rente, die schon auf den Weg gebracht wurden, auch beschlossen werden. Glöckner befürchtet allerdings, dass die CDU wohl kein Interesse habe, solche Gesetze mitzubeschließen. Wie es mit ihr persönlich im Bundestag weitergehen wird, will sie in den nächsten Tagen entscheiden. Im vergangenen Jahr hatte Glöckner noch betont, dass sie im kommenden Jahr auf jeden Fall wieder als Kandidatin antreten werde. Das scheint jetzt jedoch wieder offen zu sein.

Steven Wink: Geschockt von Wissings Austritt

Für den FDP-Landtagsabgeordneten Steven Wink wird das Koalitionsaus auf Bundesebene vom Parteiaustritt Volker Wissings überschattet. „Das ist für die FDP ein Riesenverlust“, sagt Wink, der geschockt gewesen sei, als er die Nachricht aus Berlin hörte. Wissing bleibt in der Bundesregierung als Verkehrsminister und tritt aus der FDP aus. Der Südpfälzer sei in Rheinland-Pfalz das Gesicht der Partei gewesen, zeigt sich Wink fassungslos. Er respektiere jedoch die Entscheidung.

Zum Aus der Ampelkoalition in Berlin meint Wink, dass es wohl allen drei Koalitionspartnern an Kompromissfähigkeit gefehlt habe. „Da war jeder mal bockig“, so der Windsberger. Als Beispiel nennt er die Frage neuer Schulden. Es könne nicht alles kaputtgespart werden, aber auch gleichzeitig nicht unendlich Schulden aufgenommen werden, findet Wink. In Mainz befindet sich die FDP ebenfalls in einer Ampelkoalition und die sieht Wink überhaupt nicht in Gefahr. „Bei uns ist es ganz anders und ruhiger“, versichert er. Wenn in Mainz ein Kompromiss geschlossen werde, bleibe es dabei und werde nicht kurze Zeit später von einem Koalitionspartner torpediert. Es werde natürlich auch mal intensiver diskutiert, aber eben kein Dauerstreit praktiziert. Wink fühlt sich absolut wohl in der Mainzer Ampelkoalition.

