Amelie Matheis, das 16-jährige Fußballtalent aus Leimen, wechselt nach der Saison ins Saarland zum derzeitigen Tabellenführer der Frauen-Regionalliga Südwest, dem SV Göttelborn.

Der SVG hat im Frauenfußball eine Kooperation mit der SV Elversberg, weshalb das Team auch den Namen „Frauen-Elv“ trägt. „Amelie hat enormes Potenzial. Wir sind überzeugt, dass sie sich bei uns vom Talent zur Topspielerin entwickeln wird“, sagt ihr künftiger Trainer Kai Klankert.

Im zweiten Jahr läuft die früher in Münchweiler aktive Südwestauswahlspielerin für den FC Speyer in der B-Juniorinnen-Bundesliga auf. Dass jetzt ein Vereinswechsel kommen musste, war unausweichlich, da Speyer kein Frauenteam hat und die Schülerin des Pirmasenser Hugo-Ball-Gymnasiums nächste Runde altersbedingt nicht mehr bei den Juniorinnen spielen darf. Die „Frauen-Elv“ schaffte innerhalb von drei Jahren den Aufstieg von der Landes- in die Regionalliga und strebt den Aufstieg in die Zweite Bundesliga an. Athletiktrainer und Physiotherapeut gehören jetzt schon zum Stab des SVG. „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung“, sagt Amelie Matheis.