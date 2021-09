Das Wetter könnte mitspielen und die Händler haben sich vorbereitet: Am kommenden Wochenende wird in Pirmasens einiges geboten.

Nachdem im vergangenen Jahr verkaufsoffene Sonntage landauf landab der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen waren, versuchen viele Städte in diesem Jahr, wieder Besucher und Kunden in die Städte zu locken.

In Pirmasens wird das am Wochenende mit Straßenmusik in der Fußgängerzone kombiniert. Am Samstag und Sonntag gibt es laut Stadtverwaltung Live-Musik in der Fußgängerzone am unteren Schlossplatz und in der oberen Hauptstraße. So soll das Wochenende mit seinem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr zum Einkaufserlebnis für die ganze Familie. Die Pirmasenser Geschäfte haben geöffnet. Das Angebot reicht von Mode über Technik und Spielwaren bis hin zu Haushaltsbedarf und Bücher.

Folgende Musiker kündigt die Stadt an:

Samstag, 11 bis 14 Uhr: TWO BIG gegenüber Eiscafé Cappuccino

Samstag, 11 bis 14 Uhr: The Rocking Tones gegenüber Hauptstraße 26, Fußgängerzone, Schlossplatz

Sonntag, 14 bis 17 Uhr: Double Z gegenüber Hauptstraße 26, Fußgängerzone, Schlossplatz

Sonntag, 14 bis 17 Uhr: Harald Andre gegenüber Eiscafé Cappuccino.

Anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags öffnen die Gartenbahner Südwest wieder die Pforten und präsentieren ihre große, in Modulbauweise erstellte Modellbahnanlage von 13 bis 18 Uhr in der Schlossgalerie, oberhalb von Kuchems Brauhaus. Der Eintritt ist frei.