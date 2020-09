Es ist ein Projekt, das in dieser Form landesweit einmalig sein dürfte: In Pirmasens hat sich im April der Verein „Die Tier-Sattmacher“ gegründet. Er will bedürftige Menschen in Pirmasens und der Südwestpfalz bei der Versorgung ihrer Tiere unterstützen. Die Idee des Vereins lehnt sich dabei eng an den Gedanken der Tafel an. Futterspenden sollen unter dem Namen „Tiertafel“ sowohl eine adäquate Ernährung der Tiere als auch deren Verbleib in gewohnter Umgebung ermöglichen. Erster Ausgabetermin ist am Samstag.

Mehr zum Thema:

So funktioniert die Pirmasenser Tafel für Tiere