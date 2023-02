Rund zwei Wochen vor Rosenmontag startet am kommenden Sonntag der Fasnachtsumzug durch das Winzler Viertel. Über 20 Zugnummern haben sich für den närrischen Bandwurm angemeldet. Organisator Oliver Vafiadis von der Firma Vabo freut sich, dass das Feiern im dritten Jahr nach Corona nun fast wieder unbeschwert möglich ist.

An vielen Orten in Deutschland lässt sich wieder uneingeschränkt Fasnacht feiern – in Rheinland-Pfalz allerdings nicht ganz. Hier wurde ein strenges Sicherheitsgesetz, nicht zuletzt mit immensen Kosten verbunden, verabschiedet, das viele Vereine zum Verzicht auf Umzüge gezwungen hat. Nicht so in Pirmasens, wie Oliver Vafiadis im RHEINPFALZ-Gespräch sagt: „Die Stadt Pirmasens und das Ordnungsamt gehen hier sehr realistisch und human vor, sodass die Auflagen gut umsetzbar sind. So muss unser beliebter Fasnachtsumzug in diesem Jahr nicht ausfallen.“ Damit und vor dem Hintergrund der mittlerweile obsoleten Corona-Maßnahmen stünde der diesjährige Umzug ganz unter dem Motto „Die Zeichen stehen auf Normalität“.

Los geht es am kommenden Sonntag um 13.31 Uhr im Gewerbegebiet Erlenteich, wo sich die bunt verkleideten Gruppen aus der Pirmasenser Kernstadt, dem Umland, aber auch aus Annweiler, Kaiserslautern oder dem saarländischen Homburg mit ihren Wagen aufstellen. Von der Neckarstraße, wo Vafiadis Firma angesiedelt ist, geht es über den Erlenteich zur Dreispitz, dann über die Karolinenstraße, Leinenweberstraße und Friedrichstraße bis auf den Messplatz, wo sich der Zug auflöst und eine Straßenparty mit Bühnenprogramm gefeiert werden soll. „Auf dem Messplatz werden wir ein paar Minuten nach 14 Uhr ankommen. Dort treten dann de Härtschd vom Dahner Tal, die singende Ex-Tollität Kathrin Gehring, die Humba Buwe aus Kaiserslautern, ein DJ-Ötzi-Double sowie Moderator Ralf Schwoll vom Radiosender RPR1 auf“, erklärt Vafiadis. Für Speisen und Getränke sei ebenfalls gesorgt.

Schon vor der Pandemie hatte sich der von Vafiadis seit 2015 organisierte Fasnachtsumzug als Garant für Spaß und gute Laune und damit als voller Erfolg erwiesen. Anwohner hatten in den Vorjahren ihre Vorgärten und Häuser geschmückt und an die 5000 Besucher nahmen an der Veranstaltung teil. Vafiadis hofft nun, an diese Erfolge anknüpfen zu können. „Ich bin guter Dinge, dass der Umzug wieder gut wird und Groß und Klein erfreut. Man merkt ja, dass die Leute raus, unter Menschen und Spaß haben wollen“, sagt er.

Straßensperrungen

Wegen des Umzugs werden am Sonntag, 5. Februar, die Straßen der Zugstrecke zwischen 13 und 16 Uhr gesperrt. Betroffen sind die Neckarstraße und Im Erlenteich als Aufstellfläche, Im Erlenteich, An der Dreispitz, Karolinenstraße, Leinenweberstraße, Friedrichstraße, Fahnenstraße und Messplatz. Außerdem wird die Friedrichstraße zwischen Leinenweberstraße und Marien-/Fahnenstraße im gleichen Zeitraum gesperrt. Ausgenommen sind Teilnehmer des Umzugs.