Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie es dem 1802 in Pirmasens geborenen Heinrich Bürkel wohl gefallen würde, ist nicht bekannt. Spannend wurde die Auseinandersetzung von zehn südwestpfälzischen Künstlern mit dem Werk Bürkels auf zeitgenössische Art aber alle mal. Nur noch bis Sonntag ist die Ausstellung der Ergebnisse unter dem Titel „Überbürkel“ in der Alten Post in Pirmasens zu sehen.

Die Pirmasenser Künstlergruppe „Neun+“ hat seit über einem Jahr an dem Projekt gearbeitet. Jeder Künstler wählte dabei seinen eigenen Weg.