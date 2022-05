Gute Nachrichten für alle, die am Wochenende das schöne Wetter nutzen wollen, um Bahnen im Freibad zu ziehen: Das Bergbad in Heltersberg öffnet am Sonntag, 15. Mai, erstmals die Tore und ist dann täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Weitere gute Nachrichten: die Einschränkungen, die die Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren mit sich brachte, die zum Beispiel die Benutzung von Umkleiden und Duschen betrafen und die Zahl der Schwimmer in den Becken begrenzte, wird es nicht mehr geben. Einem ungezwungenen Badespaß steht nichts im Wege.

Am Samstag, 14. Mai, ist die Kasse im Bergbad von 10 bis 17 Uhr bereits besetzt. Dann können Jahreskarten im Vorverkauf erworben werden. Wer noch eine Jahreskarte aus dem Vorjahr besitzt, kann diese neu laden lassen. Eine Saisonkarte kostet für Erwachsene 72 Euro, für Jugendliche 42 Euro. Der reguläre Eintritt kostet 3,50 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Jugendliche.

Zahlreiche Angebote

Darüber hinaus gibt es verschiedene vergünstigte Karten, zum Beispiel in Mehrfachblöcken oder als vergünstigte Tageskarten für Familien. Dazu zahlreiche weitere Angebote, wie das für Abendschwimmer, die das Bad ab 18 Uhr nutzen. Für sie reduziert sich der Preis des Tagestickets jeweils um einen Euro. Um 19.30 Uhr sind die Becken zu verlassen.

Die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben bittet zu beachten, dass der Kiosk im Bergbad und damit der Getränkeverkauf zu Beginn der Badesaison noch nicht in Betrieb ist. Außerdem wird die Kasse nur in der Anfangsphase der Badesaison sowie in den Sommerferien am Vormittag besetzt sein.