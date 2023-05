Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie wohnt in Herschberg, spielt für die TSG Zellertal und trainiert regelmäßig beim SV Mörsbach. Durch das Tischtennis kommt Sylke Bayer seit Jahren viel rum. Die amtierende Deutsche Meisterin der Ü50-Seniorinnen kämpft am Samstag in Pirmasens um Oberliga-Punkte. Ihr Sohn Niklas spielt auch in der Oberliga, allerdings in einer anderen Sportart.

Am vergangenen Wochenende schwang Sylke Bayer aus Herschberg den Tischtennisschläger mal nicht. Durchatmen war angesagt, bevor sie mit der TSG Zellertal zu zwei Oberliga-Auswärtsspielen