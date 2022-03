Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz sind am Samstag seit dem Vortag 224 weitere COVID-19-Fälle bestätigt worden.

Das Landesuntersuchungsamt meldet aktuell die Inzidenzwerte 1162 für Pirmasens, 1134 für Zweibrücken und 1183 für den Landkreis. Aktuell gibt es im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 2445 bestätigte positive Fälle. Von den neu betroffenen Personen leben in Pirmasens 44, in Zweibrücken 57 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 20, in Hauenstein 14, Pirmasens-Land 13, Rodalben 17, Thaleischweiler-Wallhalben 18, Waldfischbach-Burgalben 6 und Zweibrücken-Land 25. Insgesamt wurden bis heute 26.858 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Der Impfbus des Landes macht am Montag, 21. März, 10 bis 17 Uhr, am Biosphärenhaus in Fischbach und am Donnerstag, 24. März, 10 bis 17 Uhr, am Bürgerhaus in Hauenstein Halt. Dort können sich Bürger ohne Termin impfen lassen.