Was gibt es schöneres als ein kleines Straßenfest, bei dem sich Politiker gegenseitig verbal auf dis schulter klopfen und sich loben, was sie bei dem Ausbau er Straße mal wieder meisterhaftes vollbracht wird. Wenn dann noch symbolträchtig ein Band mit einer überdimensionalen Schere durchgeschnitten werden darf und die Fotografen um die Wette knipsen, schlägt so manches Politikerherz Salto. Zumindest könnte man das vermuten angesichts der vielen Presseterminen zu Verkehrsfreigaben.

In Gersbach wurde nun die Trifelsstraße für den Verkehr freigegeben. 680.000 Euro flossen in die Sanierung der maroden Straße. Fünf Monate dauerten die Arbeiten – und dann das: Der obligatorische Bandschnitt zur Einweihung fiel den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zum Opfer, informiert die Pressestelle der Stadtverwaltung. Damit die Öffentlichkeit trotzdem erfährt, dass der Verkehr wieder durch das Gersbacher Seitensträßchen rollen kann, schickt die Stadtverwaltung nicht nur eine entsprechende Mitteilung, sondern auch ein symbolträchtiges Bild. Weil die offizielle Freigabe am Gedenktag des Heiligen Martin über die Bühne ging, aber keine große Feier erlaubt war, übergab Bürgermeister Michael Maas (CDU) dem gersbacher Ortsvorsteher Dieter Clauer (CDU) eine Martinsbrezel. Fotografisch wurde dieses Ereignis natürlich für die Nachwelt festgehalten. Wer genau hinschaut, könnte fast denken, dass Clauer über die Martinsbrezel nicht ganz so erfreut ist – zumindest schaut er nicht sonderlich glücklich drein.

Weil die Stadtverwaltung aber selten Kosten und Mühen scheut, um ihre Untertanen, Pardon Bürger zu beglücken, hat sie sich für die ungewöhnliche Art der Verkehrsfreigabe zu einer ungewöhnlichen Zeit eine ungewöhnliche Überraschung einfallen lassen. Bürgermeister Michael Maas und Ortsvorsteher Dieter Clauer haben den Anwohnern in der Trifelsstraße kurzerhand eine Martinsbrezel samt Grußkärtchen an die Haustür gehängt.