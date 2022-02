Für Montag, 14. Februar, hat Organisatorin Felicitas Lehr wieder alle Demokraten aufgerufen, sich ab 18 Uhr auf dem Exerzierplatz zu einer Kundgebung zu treffen – mit Gesichtsmaske und Abstand. Mit dieser Kundgebung soll deutlich gemacht werden, dass es in Pirmasens Menschen gibt, die solidarisch sind, die Rücksicht auf ihre Mitmenschen nehmen, die sich an die staatlich vereinbarten Regeln halten und die entschieden für diese Werte eintreten. Bei der Kundgebung werden die Organisatoren über den Stand der Spendenaktion „Klardenken – solidarisch Handeln“ berichten und vor Ort für diese Aktion sammeln. Die Aktion findet sich bei Unicef. Bis Freitagnachmittag waren bereits 450 Euro an Spenden für die Impfung von Kindern gegen Covid-19 zusammengekommen.