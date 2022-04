Wer vertritt in den kommenden drei Jahren die Interessen von Kindern und Jugendlichen in Pirmasens? Der Countdown zur Wahl des neuen Jugendstadtrates läuft. Ab Montag, 4. April, sind knapp 2800 Mädchen und Jungen zwischen elf und 18 Jahren aufgerufen, ihre Kreuzchen zu machen. 24 Kandidaten bewerben sich um die 21 Mandate.

„Das Gremium ist ein wichtiges Sprachrohr der Kinder und Jugendlichen unserer Heimatstadt und hat sich innerhalb der Kommunalpolitik fest etabliert“, betont Oberbürgermeister Markus Zwick. Der Verwaltungschef wertet es als fantastisches Zeichen, dass sich für die neunte Legislaturperiode erneut so viele Kandidaten zur Wahl stellen, die mit ihren Ideen die Zukunft von Pirmasens aktiv mitgestalten wollen. Das kontinuierlich hohe Interesse spreche für die zielgerichtete und nachhaltige Arbeit des Gremiums. „Der Jugendstadtrat ist ein weiteres beispielhaftes Zeugnis für das große ehrenamtliche Engagement unserer Stadtgesellschaft“, betont Markus Zwick.

Den Stimmzettel ausfüllen darf, wer in Pirmasens wohnt und am 8. April – dem letzten Wahltag – bereits elf, aber noch keine 19 Jahre alt ist. „Die gleichen Voraussetzungen gelten für die Kandidaten“, erläutert Thorsten Kuntz, Mitarbeiter im Amt für Jugend und Soziales, Abteilung Jugendpflege. Jeder Wahlberechtigte hat drei Stimmen. Je Kandidat darf ein Kreuzchen vergeben werden. Auf dem Wahlzettel sind Alter und Schule des Kandidaten abgedruckt.

Vorbereitungen begannen im Dezember

Bereits im vergangenen Dezember hätten die Vorbereitungen für die Wahl begonnen, so Kuntz weiter, der für die Organisation verantwortlich zeichnet. Um Bewerber zu finden, hatten die Mitarbeiter der städtischen Jugendpflege die Vertrauenslehrer und Schulsozialarbeiter der Schulen angesprochen und selbst das Gespräch mit potenziellen Kandidaten gesucht. Wichtige Überzeugungsarbeit, sich ehrenamtlich einzubringen, hätten die amtierenden Mitglieder des Jugendstadtrates geleistet, berichtet Kuntz. Sie seien an den weiterführenden Schulen unterwegs gewesen, um für die Arbeit des Gremiums zu werben und Altersgenossen für eine Kandidatur zu ermutigen.

Neun junge Frauen und Männer, die dem Gremium aktuell angehören, wollen ihre bisherigen Erfahrungen auch in den kommenden drei Jahren einbringen und stellen sich erneut zur Wahl. 2019, beim letzten Urnengang, lag die Wahlbeteiligung bei 47,94 Prozent und damit gut sechs Punkte höher als 2016.

Wahlparty am 26. April

Die Wahllokale an den weiterführenden Schulen in Pirmasens sind zwischen Montag und Freitag, 4. bis 8. April, geöffnet. Eine Urne für die Stimmabgabe steht in diesem Zeitraum auch im Jugendhaus One, Am Nagelschmiedsberg 6. Die Stimmabgabe ist dort montags bis donnerstags von 12 bis 20 Uhr und freitags von 12 bis 18 Uhr möglich. Diese Anlaufstelle ist für Jugendliche gedacht, die eine Ausbildung absolvieren, die Grundschule besuchen oder außerhalb der Stadt Pirmasens unterrichtet werden.

Die Ergebnisse werden am Dienstag, 26. April, bei einer Wahlparty von Oberbürgermeister Zwick bekannt geben. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr und findet im Konferenzraum der Messe Pirmasens GmbH statt. Voraussichtlich Mitte Mai kommt das Gremium erstmals zusammen. Bei der konstituierenden Sitzung wählen die Jugendlichen aus ihrer Mitte einen Vorstand, der den Jugendstadtrat in die neunte Legislaturperiode bis 2025 führen soll.

Gremium wird 2023 25 Jahre alt

Der Pirmasenser Jugendstadtrat war 1998 ins Leben gerufen worden. Das Gremium berät über alle Angelegenheiten, die junge Menschen in Pirmasens betreffen und interessieren. Es kann Anträge und Anfragen an den Stadtrat und seine Ausschüsse richten. Außerdem haben beauftragte Mitglieder des Rates im Stadtrat und seinen Ausschüssen ein Rederecht, wenn über Anträge und Anfragen des Jugendstadtrates beraten wird.

In der Vergangenheit brachte das Gremium die Ideen der Ampelmännchen oder des Bienenfutterautomaten ein. Es ist bei den Aktivitäten der Städtepartnerschaft mit Poissy eng eingebunden. Die Jugendlichen engagierten sich außerdem bei Veranstaltungen wie dem Kinderspieltag oder dem Spielfest am Eisweiher und beteiligten sich am Bundesprojekt „Demokratie leben!“. Der Jugendstadtrat verfügt über Haushaltsmittel von 1000 Euro pro Jahr.