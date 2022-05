Die Sommersaison im Pirmasenser Hallen- und Freibad Plub darf nach zwei Jahren Pandemiebeschränkungen erstmals wieder ohne Corona-Auflagen beginnen. Der Startschuss für die Kombibad-Saison (Hallen- und Freibad zum günstigen Kombipreis) fällt am Montag, 16. Mai. Etwas anders als in den Jahren zuvor wird es in dieser Sommersaison zu einigen Änderungen bei der Betriebsweise des Bades kommen: Die Zeit, in der beide Bäder gemeinsam geöffnet sind, wird angepasst. Ab dem 4. Juli hat das Hallenbad geschlossen. Danach folgt eine reine Sommersaison im Freibad. Sie beginnt am 4. Juli 2022 und endet voraussichtlich am 4. September. Für Vereine werden gesonderte Trainingszeiten am Abend nach den regulären Öffnungszeiten angeboten. Es wird darüber hinaus keine weiteren Änderungen in der Betriebsweise für Besucher geben. Weil auf dem Plub-Areal Bauarbeiten für ein Blockheizkraftwerk anstehen, muss das Freibad allerdings zwischen dem 31. Mai und dem 4. Juni geschlossen bleiben. Durch die Bauarbeiten können Teile der Liegewiese nicht genutzt werden.