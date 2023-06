Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ab Montag wird es ernst mit dem Ende der Fußgängerzone zwischen Sandstraße und Lutherkirche. Die Stadtwerke reißen einen Riesengraben in das Pflaster und bis Ende kommenden Jahres haben Bagger das Sagen. Bürgermeister Michael Maas ist zuversichtlich wegen der Bauzeit und hat vorgesorgt.

Jürgen Peltzer, der bei den Stadtwerken für das Netz zuständig ist, war am Montag richtig begeistert bei der Präsentation der Ausbauarbeiten. So ein Riesenloch wie in der