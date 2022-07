Am Pirmasenser Krankenhaus öffnet am Freitag eine zweite Teststation. Der Erlenbrunner Peter Hartstirn wird die Station betreiben. Nicht als Konkurrenz zur bestehenden Station, sondern als Ergänzung, auch weil Ende Juli das städtische Testcenter in der Messe schließt.

Bisher gibt es nur eine Teststation am Krankenhaus, die phasenweise überlaufen war, da sich dort Besucher und Beschäftigte des Krankenhauses testen lassen können. Die Beschwerden waren auch an die Stadtspitze herangetragen worden und gleichzeitig war ein Engpass bei Tests in Pirmasens befürchtet worden, da die gemeinsame Teststation von Stadt und Landkreis in der Messe zum Ende des Monats schließt. Das hat den Erlenbrunner Peter Hartstirn auf den Plan gerufen, der sich mit der Stadt abgesprochen hat und am Mittwoch einen Container auf dem Parkplatz vor dem Krankenhaus installierte. Am Freitag soll der Container betriebsbereit sein: Ab 12 Uhr wird getestet, kündigt Hartstirn an.

Der Erlenbrunner betreibt schon fünf Teststationen, die als „Bürgertest“ firmieren und beispielsweise in Erlenbrunn oder in Lemberg in der Freizeithalle zu finden waren. Erlenbrunn pausiert derzeit und das ist der Grund, warum Hartstirn überhaupt noch eine Station eröffnen kann. Es gibt schließlich einen Stopp für neue Teststationen. Im Fall Hartstirns handele es sich aber um eine Verlagerung. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt war toll“, lobt der Unternehmer die Verwaltung. Es gebe zwar viele Auflagen und es müssten immer zwei Personen vor Ort sein, um die Hygieneauflagen immer einhalten zu können. Das sei aber machbar, findet Hartstirn.

Sein Lemberger Bürgertest in der Freizeithalle bleibt weiter geöffnet. Am Krankenhaus will Hartstirn montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr und am Wochenende von 13 bis 17 Uhr öffnen. Peter Hartstirn kommt beruflich aus der Textilbranche und hat sich während der Pandemie unter anderem mit dem Verkauf von öko-zertifizierten Gesichtsmasken ein weiteres Geschäftsfeld erarbeitet. Dazu kamen später die Testcenter.