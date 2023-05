Der Fehrbacher Ortsbeirat hat sich einen durchgehenden Gehweg von der Schule bis zur Tiroler Straße über den Karl-Matheis-Platz gewünscht und wird diesen jetzt auch bekommen. Über wiederkehrende Beiträge soll der rund 178.000 Euro teure Gehweg mitfinanziert werden, informierte Oberbürgermeister Markus Zwick am Montag im Stadtrat. Der Rat ermächtigte einstimmig die Verwaltung die Aufträge für den Gehweg zu vergeben, sofern sie im Rahmen der Kostenschätzung von 178.000 Euro bleiben oder nur um 20 Prozent höher liegen. Aktuell findet sich im Bereich des Karl-Matheis-Platzes und auch vor dem Spielplatz neben der Turnhalle kein Gehweg. Die Verkehrssituation sei in dem Bereich morgens immer chaotisch und der Gehweg für die zu Fuß gehenden Kinder dringend geboten, so Zwick. Zusammen mit dem Gehweg wollen die Stadtwerke neue Elektroleitungen verlegen. Die Arbeiten sollen im August und September erledigt werden, sobald die Fassade der Turnhalle fertig ist.