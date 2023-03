Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SC Weselberg startet mit 18 Mitnahmepunkten als Zweiter hinter der SG Knopp/Wiesbach (19) in die Aufstiegsrunde zur Fußball-Landesliga West. Vor 220 Zuschauern schlug der SCW am Sonntag im letzten Spiel der Bezirksliga-Hauptrunde den FC Queidersbach mit 3:2 (1:1) und sicherte sich so drei Mitnahmepunkte. Queidersbach bleibt durch die Niederlage bei drei Mitnahmepunkten.

„Damit sind wir zufrieden“, resümierte Weselbergs verletzt zuschauender Spielertrainer Felix Assel, der in den Schlusssekunden des Derbys nach heftigem Reklamieren Gelb-Rot sah. Dass die Partie