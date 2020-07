Am Dienstag, 21. Juli, kann es in Bottenbach zu kurzzeitigen Stromausfällen kommen. Wie die Pfalzwerke informieren, stehen zwischen 13 und 15 Uhr wichtige Wartungs- und Sanierungsarbeiten am Stromnetz an. Die Stromversorgung soll zwar mittels Notstromaggregat sichergestellt werden. Dennoch kann es zu kurzen Unterbrechungen kommen. Die Pfalzwerke raten Anwohnern, empfindlichen Geräte wie Computer, TV-Geräte oder Telefonanlagen zu schützen, indem diese Geräte vom Netz getrennt werden. Bei Heizungen, Antennen oder Durchlauferhitzern sollte die Sicherung ausgeschaltet werden.