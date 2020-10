Neun weitere Corona-Fälle meldet die Kreisverwaltung für Dienstag und zwei weitere, die schon übers Wochenende dazugekommen sind. Abzüglich der inzwischen Genesenen gibt es im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz, das neben dem Kreis die Städte Zweibrücken und Pirmasens umfasst, 18 aktive Fälle. Am Montag wurden laut Kreissprecher Thorsten Höh zwei Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 bestätigt, eine Frau in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land und ein Mann in Pirmasens. Der dortige Patient ist Mitarbeiter des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern – ebenso wie eine Frau aus der VG Zweibrücken-Land, deren Infektion am Dienstag bestätigt wurde.

Erkrankungen hängen direkt zusammen

Die acht weiteren Covid-19-Fälle vom Dienstag verteilen sich auf Pirmasens und Pirmasens-Land: In der Stadt ist ein Haushalt mit drei Erwachsenen betroffen, so Höh, in der Verbandsgemeinde sind es zwei Haushalte mit fünf Personen, darunter drei Kinder. Diese besuchten zuletzt am vergangenen Mittwoch beziehungsweise Donnerstag die Schule. Deshalb hätten sie dort „keine infektionsrelevanten Kontakte“ gehabt, und der Schulbetrieb könne ohne weitere Maßnahmen fortgesetzt werden, berichtete der Kreissprecher. Die Angehörigen aller drei Haushalte befanden sich bereits in häuslicher Quarantäne, als die Infektionen bestätigt wurden. Zudem stehen diese acht Fälle alle in direktem Zusammenhang mit der Frau aus dem Pirmasenser Land, deren Erkrankung am Montag bestätigt wurde. Ihre Infektionskette wird noch ermittelt.

Unter den 18 aktiven Fällen in der Südwestpfalz sind sechs Pirmasenser und vier Zweibrücker. Dazu kommen sechs Patienten aus der VG Pirmasens-Land sowie je einer in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland und Zweibrücken-Land.

Corona-Test



Wer Symptome entwickelt, soll sich umgehend telefonisch bei seinem Hausarzt melden, bei der Kreishotline, 06331/809-750 (Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr) oder unter der landesweiten Nummer 0800/9900400.