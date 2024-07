Singer-/Songwriter-Stücke, klassische Country-Musik, Bluesrock und Folk: Dafür steht die Band The Storytellers am Donnerstag, 25. Juli, ab 19 Uhr bei Kuchems Musiksommer im Pirmasenser Neufferpark.

Die Formation The Storytellers begann als Duo: Mike Carter und der im Juni 2021 verstorbene RHEINPFALZ-Mitarbeiter Fred G. Schütz haben sie im Jahr 2006 gegründet. Die heute involvierten Musiker kommen allesamt aus der Südwestpfalz und können auf jahrzehntelange Erfahrungen, auch in zahlreichen anderen Gruppen, zurückblicken. Zudem ist es keineswegs übertrieben, die Gruppe als Hausband des Musiksommers zu bezeichnen, da The Storytellers fast jedes Jahr im großen Biergarten des Neufferparks am Start ist.

Auch am Donnerstag wird das Sextett wieder seine spezielle Mixtur von selten gespielten Singer-/Songwriter-Stücken, klassischer Country-Musik, Bluesrock und Folk zum Besten geben. Das heißt: Im Programm der Geschichtenerzähler befinden sich viele Lieder, die ansonsten selten von anderen Formationen interpretiert werden. Die Musiker picken sich diesbezüglich stets Genre-Perlen wie beispielsweise „The Bullet“ (Devil Makes Three), „Long haired Country Boy“ (Charles Daniels Band) und „The Ghost of Tom Joad“ (Bruce Springsteen) heraus und können diese mit vier sich abwechselnden Vokalisten annähernd authentisch wiedergeben.

Zur Band gehören Karina Helfrich (Gesang), Mike Carter (Gitarre, Banjo, Gesang), Michael Schwarz (Bass, Gesang), Andy Rumpf (Leadgitarre), Philip Freyer (Geige) und der singende Trommler Marc Kambach.

Info

Eintritt frei, Hutsammlung. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in Kuchems Brauhaus statt.