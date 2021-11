Einen sechsmaligen Deutschen Meister im Herren-EInzel kann man an der Tischtennis-Platte in Nünschweiler erleben.

102 Länderspiele bestritt Zsolt-Georg Böhm von 1982 bis 1993 für den Deutschen Tischtennis-Bund, er gewann dreimal den Europapokal der Landesmeister (zweimal mit Grenzau, einmal mit dem ATSV Saarbrücken), war sechsmal Deutscher Meister im Herren-Einzel, und er spielte bei acht Europa- und sechs Weltmeisterschaften. Nun ist Zsolt-Georg Böhm 59 und spielt immer noch Tischtennis, genauer gesagt in der Oberliga für den TV Nassau, der am Sonntag (14 Uhr) in der Sporthalle am Füllengarten beim TTC Nünschweiler gastiert.

Weltmeister in Las Vegas

TTC-Spitzenmann Henry Wiche wird gegen Böhm, 2018 in Las Vegas Senioren-55-Weltmeister im Doppel, nicht antreten, weil er weiterhin am Arm verletzt ist. Für ihn rücke, so Wiche, „aller Voraussicht nach Lars Wolf“ ins Team. „Nassau ist vorne extrem stark. Je nachdem, wie sie kommen, sind sie auch hinten extrem gut“, sagt Wiche, der dennoch auf ein Remis hofft.

Der zweite Topmann Nassaus ist der Tscheche Michal Vavra. Böhm weist nach drei Nassauer Oberligaspielen im vorderen Paarkreuz eine Bilanz von 5:1 Siegen auf, Vavra gewann alle sechs Matches.