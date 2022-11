Dem alten Landgraf Ludwig im Alten Rathaus in der Fußgängerzone bot sich am Samstag und Sonntag eine ungewohnte Kulisse in seinem Landgrafensaal. Wo sonst eher Trauungen und Vorträge stattfinden, hielt in diesem Jahr ein weihnachtlicher Kreativmarkt Einzug. Es gab dort ringsum jede Menge Handgemachtes und Kreatives zu bestaunen und natürlich auch zu kaufen. Den ganzen Tag über strömten immer wieder Besucher vom Belznickelmarkt hinüber ins Rathaus, um den weihnachtlichen Kreativmarkt zu besuchen. Der Landgrafensaal war gefüllt mit kunstvollen Weihnachtsgestecken, handgemachten Krippen und Adventskränzen, Weihnachtskarten, verschiedensten Leinwandbildern, sowie vielen Angeboten an individuellem Schmuck, handgestrickten und gehäkelten Wollwaren. Die Aussteller aus Pirmasens und Umgebung schienen gut gelaunt und zufrieden. Die Fehrbacher Landfrauen waren beispielsweise mit Socken in allen Größen und Farben, Babysöckchen, Mützen und Schals sowie Kindersachen in großer Auswahl vertreten. Des Weiteren boten sie ihre beliebte Bio-Marmelade, Adventsgestecke und weitere Geschenke an. Engelbilder und Pirmasenser Motive gab es bei Bärbel Kettenring. Unter den Ausstellern ist auch am kommenden Wochenende unter anderem wieder Pia Paul aus Winzeln, die mit ihren kunstvollen und aufwendigen Kalligraphie Arbeiten sonst immer auf dem Landauer Weihnachtsmarkt zu finden ist. Auch sie fühlte sich im landgräflichen Ambiente sichtlich wohl und war mit der Resonanz des ersten Tages zufrieden. Wer ausgefallene Weihnachtsgeschenke sucht, wird hier bestimmt fündig!

Der Weihnachtskreativmarkt im Landgrafensaal im Alten Rathaus in der Fußgängerzone ist auch am zweiten Adventswochenende geöffnet, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.