Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Alten- und Pflegeheimen nimmt auch in Rheinland-Pfalz zu. Die neue Corona-Landesverordnung sieht deshalb unter anderem Besuchseinschränkungen in den Einrichtungen vor, um Bewohner und Personal zu schützen. Wie kommen Bewohner und Besucher damit klar? Vier Pirmasenser Einrichtungen berichten.

Vorerst bis 21. Dezember dürfen laut der aktuellen Corona-Landesverordnung Heimbewohner nur noch einen Besucher pro Tag empfangen. Zwei Besucher aus demselben Haushalt seien ebenfalls zulässig,