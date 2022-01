Zum zweiten Mal in Folge können wegen der Corona-Pandemie die Sternsinger nicht von Haus zu Haus ziehen, um sowohl den Segen der Heiligen Nacht zu bringen als auch Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Eine kleine Gruppe Sternsinger wurde am Samstag dennoch auf dem Exerzierplatz von Oberbürgermeister Markus Zwick empfangen, der sich ausdrücklich stolz auf das Engagement der Kinder und Jugendlichen zeigte, die in diesem Jahr die Spendenbriefe samt Segensaufkleber in die Briefkästen werfen. Die aktuellen Umstände machen ein persönliches Gegenübertreten und Singen in den Häusern unmöglich. Sechs Sternsinger zwischen neun und elf Jahren aus der Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini stellten gemeinsam mit Pastoralreferent Carlo Wingerter die diesjährige Aktion vor. Ein Teil der Spenden fließt demnach in den großen Sammeltopf des Kindermissionswerks. Außerdem werden zwei konkrete Hilfsprojekte in Kenia und Chile unterstützt.