In den Einzelhandel am Alten Markt kommt Bewegung. „S.Oliver“ hat umfirmiert und sein Sortiment geändert. Zwei Läden nebenan sind zeitgleich leer geworden. Hier soll der Vermieter am Leerstand schuld sein.

Der früher unter „S.Oliver“ firmierende Laden am Alten Markt gegenüber der Brunnengasse, den Selina Bauer als Filialleiterin führt, hört seit kurzem auf den Namen „Pur“.