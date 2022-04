Einer 81-jährigen Frau wurde am Freitag zwischen 15.50 und 16 Uhr im Rodalber Lidl-Markt ein roter Geldbeute aus der Tasche gestohlen, die an ihrem Einkaufswagen hing. Erst an der Kasse bemerkte die, dass der Ledergeldbeutel mit Ausweispapieren und zwei Girokarten sowie 100 Euro nicht mehr in der Tasche war. Die mutmaßliche Täterin, etwa 1,57 Meter groß und zierlich, war zuvor aus dem Markt gerannt. Sie trug dunkle Hosen, einen grauen Kapuzenpulli mit übergezogener Kapuze, darüber eine schwarze Jacke. Das Gesicht hatte sie mit einem Mund-Nasenschutz bedeckt, sie trug im Geschäft eine schwarze Sonnenbrille. Sofort nach dem Diebstahl wurden mit der Girokarte um 16.06 und 16.07 Uhr jeweils knapp über 1000 Euro am Geldautomaten der VR-Bank-Filiale in Thaleischweiler abgehoben.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise: Wem fiel am Freitag gegen 16 Uhr die aus dem Lidl-Markt fliehende Frau auf? Die Polizei vermutet, dass sie noch auf dem Parkplatz in ein Auto eingestiegen ist. Möglicherweise gibt es auch Zeugen, die die Frau kurz danach in der VR-Bank in Thaleischweiler gesehen haben. Wer Hinweise hat, kann sich an die Polizei in Pirmasens wenden, Telefon 06331 5200, E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.