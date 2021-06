Für das Seniorenheim-Projekt in der Ortsmitte sollen ab Herbst die alten Gebäude abgerissen werden. Erste Untersuchungen laufen bereits. Der Bauantrag wurde eingereicht.

Die Schenk-Gruppe aus Pirmasens, die das Seniorenheim am Rathaus in der Ortsmitte von Waldfischbach-Burgalben bauen will, geht davon aus, dass im Herbst mit den Abrissarbeiten die Bauphase beginnen kann. Aktuell sei mit der Marienhaus GmbH noch nicht abschließend geklärt, wie sich die Betreiberstruktur künftig darstellen wird, hat Unternehmer Manfred Schenk dem Waldfischbacher Bürgermeister Michael Oestreicher (BWB) mitgeteilt. Das sei einem Wechsel an der Spitze der Marienhaus-Gesellschaft geschuldet.

Beim eingereichten Bauantrag gibt es noch Abstimmungsbedarf. Es wird aber bereits gearbeitet: Boden- und Altlastuntersuchungen auf den Flächen in der Hauptstraße laufen. Letztere betreffen speziell das Grundstück des ehemaligen Hotel Martin, wo die Schenk-Gruppe einen Teil des Seniorenheims mit Wohnungen für betreutes Wohnen plant.