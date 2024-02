Die Stadt hat eine Regelung gefunden, wie sie das pädagogische Angebot im Forum Alte Post neu beleben will. Die Stelle der pädagogischen Mitarbeiterin ist dort seit Mai verwaist, nachdem die Stelleninhaberin nach Kaiserslautern zur Pfalzgalerie gewechselt war – nicht zuletzt, weil die vergleichbare Position dort besser dotiert war. Nun wurde eine Nachfolgerin gefunden. Kulturdezernent Denis Clauer (CDU) bestätigte auf Anfrage der RHEINPFALZ, dass Anna Wölfling künftig das pädagogische Angebot in der Alten Post verantworten soll. Clauer zufolge tritt Wölfling ihre Stelle zum 1. Mai an.

Im April will die Stadt darüber informieren, wie Wölflings Arbeit konkret aussehen soll. Clauer ist es wichtig, dass die Besucherfrequenz in der Alten Post erhöht wird. Wölfling solle daher die Brücke zu Vereinen schlagen. Daher sei ein Teil ihrer Stelle beim Jugendbüro angesiedelt. Von dieser Doppelrolle erhofft sich Clauer, dass die pädagogischen Angebote künftig ein breiteres Publikum ansprechen. Wölfling ist in der Stadt unter anderem bekannt, weil sie an der Spitze des CVJM steht.