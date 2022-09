Spannende Ausstellungen verspricht das Programm in der Alten Post für die Zeit bis zum nächsten Sommer, wie die Kuratorin des Hauses, Charlotte Veit, am Mittwoch im Kulturausschuss ankündigte. Vor allem die Ausstellung „Kunst aus Pirmasens“ dürfte für Diskussionen sorgen.

Charlotte Veit hat alle Kunstschaffenden der Stadt aufgerufen, Werke für die Ausstellung „Kunst aus Pirmasens“ einzureichen. 15 Künstler hätten sich gemeldet, wobei Veit betont, dass alle eingereichten Werke in die Auswahl für die Ausstellung kommen werden. Eine strenge Jurierung wie bei anderen Ausstellungen soll es nicht geben. Die Werke werden vom 22. Oktober bis zum 6. November in der Alten Post zu sehen sein. Die Tatsache, dass sich nicht nur professionelle Künstler sondern auch kunstschaffende Laien beteiligen können, dürfte für Diskussionen sorgen.

Danach geht es in Kooperation mit dem Pirmasenser Kunstverein zum Thema „In Bewegung“ weiter. Die aus Düsseldorf stammenden Künstler Gabi Terhuven und Uli Westerfrölke werden Glasmalerei und kinetische Objekte zeigen. Veit will mit dieser Ausstellung eine Brücke zum Mitmachmuseum Dynamikum schlagen, in dem sich bekanntlich alles um das Thema Bewegung dreht. Terhuven arbeitet mit Glasscheiben, die sie mit Ölfarben bemalt. Sie montiert immer zwei Scheiben übereinander, um so Effekte zu erzielen, die bei Bewegung des Betrachters entstehen. Westerfrölke fertigt seine Objekte wiederum aus Draht. Die Ausstellung dieser beiden Künstler Ausstellung soll bis Mitte Januar zu sehen sein.

Rückschau auf die Fototage

Dann ist wieder Zeit für die Pirmasenser Fototage, die als kompakte Wochenendveranstaltung in der Alten Post stattfinden werden. Ein Rückblick auf die Fototage der vergangenen Jahre soll in den Ausstellungsräumen zu sehen sein.

Künstler der Region, die mit Drucktechniken arbeiten, werden von Februar bis April ihre Arbeiten in der Ausstellung „Unter Druck“ präsentieren. Unter anderem wollen Uta Arnhardt aus Eppenbrunn, Hedda Wilms aus Zweibrücken und Nicole Bellaire aus Landau ihre von der Natur inspirierten Drucke zeigen.

Expressiv und zum Teil dreidimensional

Ende April sind die Werke zweier weiterer Künstler aus der Südwestpfalz in der Alten Post zu sehen – in Form einer Doppelausstellung. Wolfgang Beck aus Donsieders trifft auf Mark Blunck aus Höheischweiler. Beide pflegen einen expressiven Malstil und arbeiten auch dreidimensional.