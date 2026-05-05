Alle fünf Linden an der Kaffeetreppe sollen der Kettensäge zum Opfer fallen. Bürgermeister Michael Maas verkündete im Hauptausschuss, dass die Bäume nicht zu retten seien.

„Die Baumgruppe muss weg“, sagte Bürgermeister Michael Maas zu den rund 150 Jahre alten Pflanzen, die zu den ältesten Bäumen im Stadtgebiet zählen. Das sei sehr bedauerlich, aber wegen des massiven Pilzbefalls nicht zu ändern. Auf die Frage von Ratsmitglied Frederic Krämer, ob nicht vielleicht ein Rückschnitt einen Teil der Bäume retten könnte, meinte Maas, dass selbst ein nackter Stamm ein zu großes Sicherheitsrisiko darstelle. Die Bäume hinter dem alten Rathaus seien von einem Brandkrustenpilz befallen. Mitte April hatte eine Baumexpertin aus Zweibrücken mit einer aufwendigen Spezialuntersuchung ins Innere der Bäume geschaut. Einer sei auf jeden Fall schon hohl, so das Urteil der Expertin. Gartenbauamtsleiter André Jankwitz hatte zu dem Zeitpunkt noch angekündigt, die Linden mit Zugprüfungen, Kronenrückschnitt und weiteren Tests retten zu wollen. Für Maas ist das Risiko zu groß, auch weil der neu gestaltete Pikopark an der Kaffeetreppe viele Passanten anlocken soll.