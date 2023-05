Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vergewaltigung und Mord in einer Pirmasenser Discothek: Das waren die Schlagzeilen am 9. Oktober 1980 in der RHEINPFALZ. Zwei US-Soldaten, wurden neun Stunden nach dem Kapitalverbrechen unter dringendem Tatverdacht von der Kripo festgenommen.

Erwürgt fand die Polizei in der Nacht zum Mittwoch, 8. Oktober 1980, den 60-jährigen Disco-Besitzer Schmulek Zysmann hinter dem Tresen seiner Bar in der Ringstraße auf. Die spätere Obduktion