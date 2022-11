Ein Bild und seine Geschichte: Die Zeit, in der im rückwärtigen Flügel des Amtsgerichts „gesiebte Luft“ eingeatmet werden musste, war 1967 vorbei. Das Gefängnis wurde aufgelöst und die Inhaftierten in die Justizvollzugsanstalt Zweibrücken verlegt. Das Gebäude wurde zu Amtsstuben für Justizbedienstete umgebaut.

Die Spitzhacke machte den Anfang. Eine an der Rückseite des Gerichtsgefängnisses stehende, etwa 15 Meter hohe Mauer wurde abgetragen und der angrenzende einstöckige Trakt mit den Arbeitsräumen der Strafgefangenen dem Erdboden gleich gemacht. Ein weiterer, hinter dem Gefängnis liegender Trakt wurde ebenfalls abgerissen, so dass zusätzlicher Parkraum für 50 bis 60 Fahrzeuge geschaffen wurde.

Am schwierigsten gestaltete sich der Umbau der beiden Stockwerke das Gefängnisses selbst – allein schon wegen des massiven Mauerwerks. So war es mit großem Aufwand verbunden, die 24 Einzel- und Gemeinschaftszellen mit ihren kaum lichtdurchlässigen, vergitterten Fenstern in 26 helle Büroräume umzuwandeln. „Alles in einem kostspieligen Unternehmen, das letztlich der Verwaltungsvereinfachung dient“, wie die RHEINPFALZ am 13. Juli 1967 mitteilte. Die Kosten des Umbaus wurden damals jedoch nicht öffentlich.

Der Verkehrsrichter arbeitet in Zelle zwölf

Die Justizverwaltungsreform der Landesregierung sah vor, zum 1. Juli 1968 die Amtsgerichtszweigstellen Waldfischbach und Dahn aufzulösen und sie dem Pirmasenser Amtsgericht anzugliedern. „So wird der Verkehrsrichter beim Amtsgericht Pirmasens seiner Arbeit künftig in Zelle zwölf nachgehen“, schrieb die RHEINPFALZ am 21. Juni 1968, kurz vor Fertigstellung des Umbaus. „In seinem neuen Reich wird er“, so die RHEINPFALZ weiter, „weitaus komfortabler residieren als die Verkehrssünder, kleinen Diebe, Hehler und wer sonst auch immer hier ehedem seine Strafe absitzen musste.“

Der Geschäftsanfall beim Pirmasenser Amtsgericht, das inzwischen für den gesamten damaligen Landkreis Pirmasens zuständig war, erhöhte sich durch die Zusammenlegung um rund ein Drittel. Die chronische Raummisere am Gerichtsgebäude war durch diesen Umbau allerdings keineswegs behoben. Es fehlte mindestens ein weiterer Sitzungssaal. Und so waren die Angestellten und Beamten über diese Lösung wenig glücklich, bestand das Amtsgericht doch nun aus zwei Gebäuden, zu denen es keine direkte Verbindung gab, Leerläufe und unnötige Verzögerungen bei der Erledigung der Arbeit waren die Folge.

Allzu knapp bemessene Mittel

„In etwa ausreichend Platz geschaffen wurde mit dem Abriss der Gebäude lediglich für die Parkflächen“, kommentierte die RHEINPFALZ damals. Und: „Eine großzügigere Planung beim Umbau scheiterte an den allzu knapp bemessenen Mitteln des Bauherrn, des Landes Rheinland-Pfalz.“ Daran hat sich im Justizwesen bis heute wenig geändert. Wie knapp damals kalkuliert wurde, zeigt beispielsweise die Entscheidung, einen für sanitäre Anlagen vorgesehenen kleinen Raum nicht zu bewilligen, denn, so die lakonische Erklärung aus Mainz: „Sechs Quadratmeter reichen auch für zwei Arbeitsplätze.“

Übrigens: Einige Pirmasenser Unternehmen waren gar nicht glücklich über die Auflösung des Gerichtsgefängnisses, hatten sie doch bisher immer Strafgefangene als Arbeitskräfte engagiert.