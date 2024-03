Was bedeutet es, eine Frau zu sein? Traurigerweise auch, sexuell belästigt zu werden. Nicht in der Großstadt, sondern in der Südwestpfalz. Manche begleitet dieses Schicksal ein Leben lang. Die RHEINPFALZ lässt zum Weltfrauentag am 8. März Betroffene anonym zu Wort kommen − und hat auch zwei Männer aufgespürt, die dazu etwas zu sagen haben.

Hier geht es zu den Berichten.