In den 60er und 70er Jahren blühte in Pirmasens die Prostitution. Neben einigen Bordellen gab es auch den Straßenstrich zum Beispiel in der Rodalber Straße. Sehr zum Ärger der Anwohner. Heute ist der käufliche Sex aus dem Stadtbild verschwunden, der Prostitution nachgegangen wird aber weiterhin.

„In Pirmasens herrschen Zustände wie in St. Pauli“, titelte die RHEINPFALZ am 2. Juli 1971. Hintergrund waren die Klagen von Geschäftsleuten über das „Dirnenunwesen“