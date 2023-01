Im September hat die Polizei in einer Pirmasenser Wohnung Drogen in Hülle und Fülle gefunden. Am Donnerstag verurteilte das Schöffengericht deshalb eine 36-jährige Frau zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten.

Laut Anklage bestellte die Frau im August bei einem Dealer je 25 Gramm Haschisch und Marihuana zum Eigenkonsum. Bei der Hausdurchsuchung wenige Tage später fand die Polizei in einem Minigefrierschrank im Schlafzimmer 394 Gramm und weitere 100 Gramm Amphetamin. Das soll der besagte Dealer dort zum Weiterverkauf deponiert haben, da er befürchtet haben soll, dass es bei einer Durchsuchung bei ihm gefunden würde. Weitere gelieferte 100 Gramm Amphetamin soll sie für den Dealer verwahrt haben, er habe wollen die Drogen nach und nach weiterverkaufen. Schließlich soll die Angeklagte jeweils zum Monatsanfang 50 Gramm Haschisch oder Marihuana zum Eigenkonsum bei dem Dealer gekauft haben. Soweit die Anklage.

Die 36-Jährige gab an, sie sei da „hineingerutscht“, als sie nach Pirmasens kam. Ihr Freund und Mitbewohner sei drogenabhängig. Sie selbst habe während ihrer Scheidung wieder zu Drogen gegriffen. In der gemeinsamen Wohnung sei „halb Pirmasens ein- und ausgegangen“. Jeden Tag seien fremde Leute da gewesen. Kurz bevor die Polizei kam, habe eine Person einen Karton mit verschiedenen, portionierten Drogen mitgebracht. An die Drogen im Mini-Gefrierschrank sei sie nicht drangegangen. Sie sei nicht eingeweiht worden, was damit passieren sollte. Ihr eigener Konsum sei dadurch gesichert gewesen, dass sie zugelassen habe, dass die Drogen bei ihr deponiert wurden. Sie habe etwas davon nehmen dürfen.

Staatsanwaltschaft: Frau handelte aus Eigeninteresse

Die Staatsanwältin betonte, dass der Frau bewusst war, dass andere mit den Drogen Handel treiben. Und sie habe dadurch ihren eigenen Konsum zu einem günstigen Preis gesichert. Sie habe im Eigeninteresse gehandelt und gewusst, was sie aufbewahrt und wofür.

Das Schöffengericht verurteilte die vorbestrafte Angeklagte wegen Drogenerwerbs in sieben Fällen, zweifachem Drogenbesitzes in nicht geringer Menge und Beihilfe zum Drogenhandel in nicht geringer Menge zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten, einen Monat weniger als von der Staatsanwältin gefordert. Als Bewährungsauflage muss die 36-Jährige 200 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten, für zwei Jahre jährlich an sechs Drogenberatungsgesprächen teilnehmen und Urinproben abgeben. Außerdem erhielt sie einen Bewährungshelfer. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.