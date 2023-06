Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ex-Viertligist SV 53 Rodalben peilt in der Fußball-C-Klasse seinen ersten Aufstieg seit 1988 an.

Im Mai 1988 feierte der SV 53 Rodalben die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Verbandsliga, die damals noch die vierthöchste Spielklasse war. In den