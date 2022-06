Was für Rockfans Rock am Ring ist, ist für Blasmusikfans das mehrtägige Woodstock der Blasmusik in Oberösterreich. Headline Alpenblech ist vorher aber schon hier zu hören.

Lederhosen und Dirndl, die in den vergangenen zwei Jahren oft im Schrank blieben, weil keine Oktoberfeste gefeiert wurden, können am Samstag herausgeholt werden, denn die Band Alpenblech garantiert gute Bierzelt-Stimmung. Egal ob vor 60.000 Fans wie beim Woodstock der Blasmusik, ob in Skihütten wie zuletzt in Tirol beim Saisonausklang oder auf dem Vereinsgelände der Schwarzbachtaler Blasmusik.

Es ist das Jubiläumsmusikfest: 60 Jahre Schwarzbachtaler Blasmusik. Zwei Tage wird gefeiert. Am Samstag mit Alpenblech, am Sonntag nach dem ökumenischen Gottesdienst ab 10 Uhr mit dem Musikverein Trulben und der Arnbachtaler Blasmusik.

Timo Dellweg holt die Bayern in die Pfalz

Timo Dellweg, Vorsitzender der Schwarzbachtaler, war bereits mehrfach beim Woodstock der Blasmusik in der Gemeinde Ort im Innkreis dabei. „Und ich werde auch dieses Mal dabei sein“, freut er sich auf das Event, das am 30. Juni beginnt, und darüber, dass es gelungen ist, Alpenblech vorher nach Thaleischweiler-Fröschen zu holen.

Sowohl als Fan, als auch als Musiker war Dellweg, der Flügelhorn spielt, beim Blasmusik-Woodstock schon dabei. Als einer von Michael Maier Blasmusikfreunden stand er mehrfach auf der Woodstock-Bühne in Österreich und hat gesehen, „wie Alpenblech dort immer abräumt. Nicht umsonst darf die Band dort auch spät auf die Bühne, gehört sie seit der ersten Auflage des Festivals zu den Top-Acts“.

Freude an der Vielfalt der Blasmusik

Dieses Gefühl, diese Freude an der Vielfalt der Blasmusik, „möchten wir auch bei unserem Musikfest bieten“, erzählt Dellweg, wie es dazu kam, dass die Formation Alpenblech fürs Jubiläumsfest verpflichtet wurde.

2005 hat Schlagzeuger Klaus Schwärzler seine Vision von Volksmusik vom Feinsten mit der Gründung von Alpenblech in die Tat umgesetzt. Die Vollblutmusiker setzen auf die Kombination von musikalischem Anspruch und Spielfreude. Die Arrangements werden speziell für die sieben Musiker von Alpenblech geschrieben. Diese Arrangements sorgen bei Frühschoppen, Musikfesten oder beim Woodstock der Blasmusik dafür, dass der Funke schnell überspringt. Wen es nicht mehr auf dem Platz hält, „für den ist tanzen auf den Bänken erlaubt“, sagt Dellweg.

Info

Am Samstag, 11. Juni, 20 Uhr, spielt Alpenblech im Steinbruch in Thaleischweiler-Fröschen. Karten für zehn Euro gibt an der Abendkasse und bei schwarzbachtaler-blasmusik.de, sie werden dann an der Kasse hinterlegt.