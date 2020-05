Die Dorfgemeinschaft Trulben hat den 7. Trulber Almabtrieb, der für Sonntag, 18. Oktober, als Zeltveranstaltung auf dem Festplatz geplant war, abgesagt. Das teilte am Freitag der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft, Jürgen Noll, mit. Nach Rücksprache mit den Behörden und den am Fest beteiligten Partnern habe der Verein wegen der unvorhersehbaren weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie diese Entscheidung getroffen. Dies ist laut Noll besonders bedauerlich, da die weit über die Hackmesserseite hinaus beliebte Veranstaltung bereits im 2019 aufgrund der Baustellensituation rund um das Festgelände hatte ausfallen müssen. Das Organisationsteam hat bereits einen neue Termin festgelegt, der 7. Trulber Almabtrieb soll am Sonntag, 17. Oktober 2021, gefeiert werden.