Es war eine Schrecksekunde für alle Beteiligten: Ein Bollerwagen mit fünf Kita-Kindern rutschte vor zwei Wochen in den Zweibrücker Schwarzbach. Nun gilt es den Unfall aufzuarbeiten. Wie Bistum, Kita und Eltern damit umgehen.

Der Anschluss von Windsberg an das Gasnetz der Stadtwerke ist fast fertig. Es fehlt nur noch die Hochwaldstraße und die soll nicht komplett angeschlossen werden. Das verärgert Ortsvorsteherin Stefanie Eyrisch, die vor allem beklagt, dass niemand informiert worden sei.

Die Diskussion um Textstellen im Werk Hugo Balls, die als antisemitisch interpretiert werden können, hat nun zu einer Änderung der Richtlinien für die Verleihung des Hugo-Ball-Preises geführt. Der Stadtrat stimmte am Montag der Änderung zu, die hauptsächlich den Förderpreis betrifft.

Am 12. und 13. Juli steigt ein zweitägiges Open-Air mit den Bands Fat Rat und Die anonyme Giddarischde als Hauptattraktionen und insgesamt vier Künstlern. „Bärmensens rockt“ am Freitag und der „Pälzer Owend“ am Samstag finden neben der Eventlocation Matrix statt. Auch ein königlicher Debütant spielt erstmals in Pirmasens.

Es ist keine gute Idee, alkoholisiert und aggressiv bei der Ex-Lebensgefährtin aufzutauchen und Probleme besprechen zu wollen. Diese Erfahrung machte ein 37-Jähriger. Denn er muss jetzt ins Gefängnis.

Der nur 325 Meter lange Ausbau der Rheinbergerstraße zieht sich ohne Aussicht auf Besserung in die Länge. Nicht genug, dass die Baustelle wegen des Regens regelrecht „abgesoffen“ ist. Der Fund einer Granate aus dem Zweiten Weltkrieg sorgt für weitere Verzögerungen.

Einen anderen Politikstil will die Wählergruppe (WG) Hääschde im Gemeinderat einführen. Von den zehn Ratssitzen und dem Gewinn des Bürgermeisteramtes war die Spitze der Wählergruppe überrascht. Die WG will aber nicht alleine regieren und hat sich einen alten Hasen einer anderen Fraktion mit ins Boot geholt.

Die große Koalition ist beendet, bei den Beigeordneten wird es personell einen Wechsel geben. Das ist das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und FWG im Verbandsgemeinderat Thaleischweiler-Wallhalben. Auch viele wichtige Themen stehen für die Politiker schon fest.

Am Freitag empfängt der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) geladene Gäste im Rosengarten. Deshalb bleibt der Garten ab 15 Uhr für gewöhnliche Besucher geschlossen. Das passt nicht allen.

Ein aus dem Kosovo eingewanderter Mann soll beim Beantragen seiner Fahrerlaubnis die Behörden getäuscht haben. Die Angelegenheit wurde nun im Zweibrücker Stadtrechtsausschuss ausdiskutiert.