Das öffentliche Leben soll nach der gestrigen Beratung der Bundesregierung mit den Länderchefs in Berlin erneut heruntergefahren werden, um die weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie zu stoppen. Nach dem Lockdown im Frühjahr ist auch diesmal die Veranstaltungsbranche wieder besonders betroffen. So wird auch in der Südwestpfalz das kulturelle Leben zumindest im November vollständig zum Erliegen kommen.

Erst vor wenigen Wochen hat Pirmasens mit Stolz das neue städtische Kulturprogramm vorgelegt – sehr ambitioniert, doch auch unter dem Vorbehalt, dass bei steigenden Corona-Erkrankungen,