„Ich höre alles von James Last über Heavy Metal bis hin zu Klassik. Nur mit Helene Fischer kann man mich jagen“, scherzt die musikbegeisterte Pirmasenserin Annette Weis. Seit ihrer Jugend sei sie „absoluter Beatles-Fan“, wie sie weiter berichtet. Zuhause hat Weis eine riesige Stereoanlage, über die sie am liebsten das sogenannte „White Album“ der „Fab Four“ hört. „Die Original-Schallplatte von 1968 besitze ich ebenfalls, nur leider habe ich keinen Schallplattenspieler mehr“, bedauert sie. Dennoch findet sie, mit ihrer „umfangreichen“ CD-Sammlung sei sie gut aufgestellt.

Weis’ Lieblingsalbum der Beatles erschien am 22. November vor 53 Jahren in Großbritannien und Deutschland. Hierzulande war es das insgesamt 13. Studioalbum der britischen Band, das in deren Spätphase entstand. Darauf vereinen sich gleich mehrere Musikstile – von Psychodelia über Rock’n’Roll bis zu Ragtime und Folk. „Bis heute kann ich alle Titel, die auf dem ,White Album’ zu finden sind, mitsingen. Geradezu herausragend finde ich beispielsweise ,Back in the USSR’ oder das legendäre ,While My Guitar Gently Weeps’“, sagt die Pirmasenserin. Aber auch das Cover des populären Beatle-Albums ging in die Musikgeschichte ein. Entworfen wurde es von dem britischen Pop-Art-Künstler Richard Hamilton. Es zeigt nur die Worte „The BEATLES“ in Blindprägung auf weißem Grund. „Das war dann ganz anders als das zuvor erschienene psychedelische Blumen-Cover des Vorgängers ,Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’“, erzählt die Beatles-Expertin.