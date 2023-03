Wegen dringend erforderlicher Dacharbeiten an einem Haus im Baustellenbereich der Landgraf-Ludwig-Realschule wird die Alleestraße von Montag, 6. März, 8 Uhr, bis Dienstag, 7. März, 16 Uhr, in Fahrtrichtung Alter Friedhof gesperrt. Die Umleitung über die Löwenbrunnen-, die Horeb- und die Darmstädter Straße ist ausgeschildert. Die Busse der Linien 201 und 207 fahren eine Umleitung ab dem Exerzierplatz über die Schäferstraße zur Haltestelle Volksgarten (stadtauswärts). Die Haltestellen „Schloßplatz“, „Nagelschmiedsberg“ und „Alter Friedhof“ entfallen in Fahrtrichtung stadtauswärts in diesem Zeitraum. Alle auf der Umleitungsstrecke liegenden Bushaltestellen werden bedient. Danach fahren die Busse den regulären Linienweg. Stadteinwärts gibt es keine Beeinträchtigungen.