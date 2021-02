Das große Rennen auf die ersten Friseurtermine nach dem Lockdown hat begonnen: Seit feststeht, dass ab dem 1. März die Friseure wieder Kunden bedienen dürfen, steht auch bei Birgit Hofer das Telefon nicht mehr still.

Die Inhaberin des Winzler Salons „Birgits Haarwelt“ war fast den gesamten Donnerstagvormittag mit Telefonieren beschäftigt. Sie ist bereits in der gesamten ersten Märzwoche ausgebucht. Schon in den vergangenen Wochen hätten sich viele Kunden gemeldet und vorsorglich Termine für Mitte März reserviert, um im Falle einer Öffnung gleich bei den Ersten zu sein. Bei allen in der Friseurbranche Tätigen sei die Erleichterung groß, endlich wieder arbeiten zu können, sagt Hofer. „Es hat auch immer wieder Leute gegeben, die wollten, dass man ihnen privat die Haare macht. Aber so was kommt gar nicht in Frage. Es ist nicht nur illegal und mit einem hohen Risiko verbunden, sondern auch unkollegial.“